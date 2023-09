Un millier de personnes interpellées lors d'une vaste opération antidrogue en Australie

La police australienne a interpellé près de 1.000 personnes au cours d'une vaste opération contre la drogue et le crime organisé, indiquent les forces de l'ordre mardi.

Au total, 990 personnes ont été arrêtées et 1,2 tonne de drogue saisie au cours de cette opération qui a duré une semaine. La valeur marchande totale de la drogue s'élève à plus de 475 millions de dollars australiens (environ 286 millions d'euros). Des armes à feu, des véhicules et des articles de luxe ont également été saisis lors de l'opération.

Dan Ryan, inspecteur en chef de la police de l'État de Victoria, a évoqué un "résultat incroyable", mais a souligné la "demande apparemment insatiable" de substances illégales en Australie. "Le trafic de drogues affecte tout le monde, qu'il s'agisse de délinquance dans les communautés locales, d'accidents de la route, de violence familiale, de meurtres et de fusillades", ajoute-t-il. Il a promis que les autorités continueraient à lutter contre le trafic de drogues.