Un ministre israélien promet une enquête sur le massacre du 7 octobre

Celui-ci a néanmoins déclaré mercredi dans une vidéo: "Cet échec fera l'objet d'investigations et tout le monde devra apporter des réponses, y compris moi." Il a précisé que cette étape aurait seulement lieu après la guerre et qu'actuellement, sa tâche est de "mener Israël à une victoire décisive".

A contrario, plusieurs dirigeants au sein des services de la Défense et du renseignement ont déjà reconnu leurs rôles dans le drame qui a coûté la vie à plus de 1.400 citoyens et lors duquel plus de 200 personnes ont été kidnappées.

Dans son histoire, Israël a déjà mis en place plusieurs fois des commissions d'enquête dont l'une concernait la guerre du Kippour en 1973.