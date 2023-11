Un ministre letton manifeste son intérêt pour prendre la relève de Stoltenberg

Si la Lettonie décidait de concourir pour le poste, M. Karins serait prêt à se porter candidat, a déclaré son porte-parole. Le politicien de 58 ans, né et élevé aux États-Unis, a été Premier ministre de la Lettonie de 2019 à 2023.

Le nom du futur (ou de la future) secrétaire général de l'Otan devrait idéalement être connu à l'issue du prochain sommet des chefs d'Etat et de gouvernement alliés. Il se tiendra du 9 au 11 juillet prochains à Washington à l'occasion du 75e anniversaire de l'Alliance atlantique, mais aussi après les élections européennes et en pleines tractations sur les fonctions à remplir au sein des institutions de l'UE. D'ici là, les manoeuvres en coulisses ne manqueront pas et une personnalité politique de premier plan - comme un autre Premier ministre - pourrait provoquer la surprise.

Le poste de secrétaire général de l'Otan revient traditionnellement, selon une règle non-écrite, à un Européen, car le commandant en chef de forces militaires de l'Otan en Europe (Saceur) est toujours un Américain, en charge du "parapluie" nucléaire que les États-Unis maintiennent en Europe depuis le début de la Guerre froide et partagé par plusieurs alliées, dont la Belgique.