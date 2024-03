Un navire d'aide en route vers Gaza, les efforts s'intensifient pour empêcher la famine

Partager:

Un premier bateau chargé de 200 tonnes de vivres progresse lentement jeudi vers la bande de Gaza au moment où les efforts s'accélèrent pour tenter d'acheminer davantage d'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé et au bord de la famine. Sans nouvelle trêve en vue après plus de cinq mois de guerre entre Israël et le Hamas, les bombardements israéliens se poursuivent sans répit et ont fait 69 morts ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien.

Le gouvernement du Hamas a dénombré jeudi plus de 40 frappes aériennes sur Khan Younès et Rafah, dans le sud, ainsi que sur Nouseirat, Jabaliya et Beit Hanoun, dans le nord du territoire. Des tirs d'artillerie intenses ont également visé l'est de Rafah, Khan Younès, Zeitoun et Beit Hanoun. La distribution de l'aide à l'intérieur de Gaza reste hasardeuse, notamment dans le nord où la situation est critique pour 300.000 personnes. Mercredi, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a dénoncé une frappe sur l'un de ses entrepôts à Rafah, faisant au moins un mort et plusieurs blessés parmi ses employés. Le ministère de la Santé du Hamas a évoqué un bilan de quatre morts, dont Mohammad Abou Hasna, présenté comme un responsable chargé de la sécurité de l'entrepôt. Mais pour l'armée israélienne, c'était un cadre du Hamas "éliminé" dans une frappe ciblée.

Le ministère de la Santé a aussi fait état de sept morts et de nombreux blessés par des tirs israéliens sur un rassemblement au sud de Gaza-Ville où ont lieu des distributions d'aide. - Terre et mer - L'aide par voie terrestre n'entre qu'au compte-gouttes dans la bande de Gaza, soumise au contrôle d'Israël qui impose un siège depuis le début de la guerre déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.