Un nouveau bilan porte à 122 le nombre de morts dans des glissements de terrain en Inde

Le décompte des décès pourrait encore augmenter, car il s'agit du nombre de corps récupérés jusqu'à minuit mercredi (20h30 mardi en Belgique).De plus, l'agence de gestion des catastrophes du Kerala prévoit de nouvelles pluies et des vents violents dans la journée et pour jeudi.

Cent vingt-huit personnes ont été hospitalisées après avoir été secourues, indiquait plus tôt le ministre en chef de l'État, Pinarayi Vijaya