Un nouveau musée d'art numérique immersif ouvre à Tokyo

Au fil d'un véritable labyrinthe niché sous le plus haut gratte-ciel du Japon (330 mètres), plus d'une cinquantaine d'installations interagissent, entre elles et avec le public, de flots numériques s'ouvrant sous les pieds des visiteurs à des pétales s'éparpillant à leur approche.

"Notre objectif est de toucher les gens et de les amener à réfléchir sur la vie et le monde d'une manière plus positive", explique à l'AFP Toshiyuki Inoko, le directeur de teamLab, disant vouloir proposer "des expériences inédites, en montrant une beauté nouvelle et jusque-là inconnue".

Pour ce nouveau projet, intitulé teamLab Borderless et logé au sein du complexe immobilier tokyoïte Azabudai Hills, "notre travail s'inscrit dans la continuité de nos recherches passées, tout en proposant une expérience nouvelle", détaille M. Inoko.

Au-delà des images et des sons, les installations font appel à l'odorat et au goût. Thé et glace consommés dans le musée deviennent aussi des oeuvres d'art qui se recouvrent de fleurs et de feuilles.