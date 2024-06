Un officier philippin gravement blessé lors d'une collision avec les garde-côtes chinois

Ces incidents ont souvent eu lieu au cours de missions de ravitaillement par les Philippines des militaires présents sur le BRP Sierra Madre, un vaisseau de guerre délibérément échoué sur l'atoll dans le but d'en faire un avant-poste et d'affirmer leurs prétentions en matière de souveraineté face à la Chine.

"Un membre de la marine philippine a été grièvement blessé après une collision intentionnelle à grande vitesse" provoquée par les garde-côtes chinois "durant une mission de rotation et de réapprovisionnement", a indiqué l'armée philippine dans un communiqué. Celle-ci a ajouté que le marin avait été "évacué en toute sécurité et avait reçu un traitement médical rapide", sans donner plus de détails sur sa blessure.

L'atoll Second Thomas Shoal a été le théâtre d'un nombre croissant de confrontations entre navires chinois et philippins ces derniers mois. Il se situe à environ 200 kilomètres de l'île philippine de Palawan et à plus de 1.000 kilomètres de la grande île chinoise la plus proche, Hainan.

Les garde-côtes chinois avaient affirmé lundi qu'un navire de ravitaillement philippin dans la zone avait "ignoré de nombreux avertissements solennels de la part de la Chine" et avoir "pris des mesures de contrôle" à son encontre "conformément à la loi".

Le bateau "s'est approché du (...) navire chinois d'une manière non-professionnelle, entraînant une collision", avait assuré Pékin.