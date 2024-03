Un oncle du président syrien renvoyé devant un tribunal suisse pour crimes de guerre

Rifaat al-Assad, un oncle du président syrien, est renvoyé devant le tribunal pénal fédéral suisse pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a annoncé le parquet mardi, deux ans après le lancement par la justice suisse d'un avis de recherche à son encontre.

Le parquet suisse reproche à l'ancien vice-président syrien "dans le cadre du conflit armé et de l'attaque généralisée lancée contre la population de la ville de Hama, en Syrie, en février 1982, d'avoir, en sa qualité de commandant des Brigades de Défense (Saraya al Difaa) et de commandant des opérations à Hama, ordonné des meurtres, des actes de torture, des traitements cruels et des détentions illégales".

Selon le ministère public de la Confédération (MPC, parquet fédéral), ces Brigades de défense "auraient été les principales forces en charge de la répression".