Un Palestinien tué dans un raid militaire israélien

Dourgham al-Akhras, 19 ans, est mort "après avoir reçu une balle dans la tête" dans le camp de réfugiés d'Aqabat Jaber, indique le ministère dans un communiqué sans fournir plus de détails.

Six Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis mardi dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.

Au moins 238 Palestiniens, 28 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués depuis le début de l'année dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.