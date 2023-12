Un Palestinien tué par l'armée israélienne près d'Hébron en Cisjordanie

"Aucune victime n'est à déplorer parmi les forces" israéliennes, a-t-elle ajouté.

Plus de 300 Palestiniens de Cisjordanie occupée ont été tués par des soldats et des colons israéliens depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre, selon un décompte du gouvernement palestinien.