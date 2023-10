Un Palestinien tué par un colon israélien en Cisjordanie

Le maire de Sawiya, Mahmoud Hassan, a affirmé à l'AFP que Bilal Abou Salah a été tué alors qu'il cueillait des olives avec d'autres membres de sa famille dans leur terre située non loin de la clôture de sécurité de la colonie israélienne de Rechelim.

"Ils ont été attaqués par quatre colons et l'un d'eux, armé d'un fusil M16, a ouvert le feu sur eux sans sommation. Abou Salah a été touché à la poitrine et il est tombé en martyr devant sa famille et ses enfants", a-t-il indiqué.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas réagi dans l'immédiat.

Plus de 100 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie lors d'opérations de l'armée israélienne depuis le déclenchement le 7 octobre de la guerre dans la bande de Gaza entre le Hamas et Israël.