Un pavé à la mémoire de la plus jeune enfant juive déportée de Belgique placé à Bruxelles

Née le 11 mars 1943, la petite Suzanne a 45 jours seulement lorsqu'elle est arrêtée et emmenée au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Cela fait d'elle la plus jeune enfant juive déportée au départ de la Belgique. Elle est tuée à Auschwitz le 22 avril de la même année. Son dernier domicile connu se situait au 8, rue de l'Étuve, au cœur de la capitale.

"Alors que cette enfant représentait l'innocence absolue, elle n'a pourtant connu qu'angoisse et horreur. Ce pavé est aujourd'hui la promesse solennelle de ne pas l'oublier", a proclamé Martin Koothaus.

Insistant sur l'importance d'un tel travail de mémoire en des temps où sévit la montée de l'extrême-droite et où les actes antisémites se multiplient, l'ambassadeur a ensuite rappelé l'urgence de faire preuve d'une "conscience d'autant plus aiguë pour résister et clamer haut et fort 'plus jamais ça'".

Environ six millions de Juifs ont été systématiquement persécutés et exterminés par le régime nazi pendant l'Holocauste. "Les enfants juifs étaient particulièrement ciblés dans le cadre de cette politique d'élimination raciale", a souligné le président de l'Association pour la mémoire de la Shoah (AMS), Meyer Zalc.