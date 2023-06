Un petit sous-marin touristique visitant l'épave du Titanic porté disparu

Le bateau mobilisé "se trouvait au large de l'est de Terre-Neuve et est parti pour la zone de recherche", ont-ils précisé.

"Je suis fier d'annoncer finalement que j'ai rejoint @oceangateexped pour leur mission RMS Titanic en tant que spécialiste de mission sur le sous-marin qui descend vers le Titanic", a-t-il écrit sur Instagram, dans un message datant de samedi.

"Une fenêtre météo vient de s'ouvrir et nous allons tenter de plonger demain", a-t-il ajouté.

"L'équipage du sous-marin est composé de quelques explorateurs légendaires, dont certains ont effectué plus de 30 plongées sur le RMS Titanic depuis les années 1980", a écrit dans cette publication Hamish Harding.

Jointe par l'AFP, son entreprise n'a pas souhaité faire de commentaire. Selon le Guardian, il serait l'un des rares touristes à être déjà allé dans l'espace.

Parti de Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le Titanic, gigantesque paquebot, le plus grand du monde au moment de sa mise à l'eau, a fait naufrage après avoir percuté un iceberg cinq jours plus tard. Sur les 2.224 passagers et membres de l'équipage, près de 1.500 ont péri.

L'épave a été découverte en 1985 à 650 kilomètres des côtes canadiennes, par 4.000 mètres de fond dans les eaux internationales de l'océan Atlantique. Depuis, chercheurs de trésors et touristes lui rendent visite.