Un policier du Mississippi condamné à 20 ans de prison avoir torturé deux Afro-Américains

Ce policier, Hunter Elward, et cinq de ses collègues de cet Etat du Sud avaient reconnu en août avoir torturé leurs deux victimes pendant deux heures avec un godemiché, des tasers et une épée, Elward allant jusqu'à tirer dans la bouche de l'une d'entre elles. Ils ont ensuite rédigé des rapports mensongers et ont menti de manière répétée aux enquêteurs.

Hunter Elward, 31 ans, a été condamné à 241 mois de prison et Jeffrey Middleton, 46 ans, à 17 ans et demi.