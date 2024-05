Un premier navire européen d'aide se dirige vers le port flottant de Gaza

L'Union européenne a mis en place une plateforme logistique à Chypre afin d'acheminer l'aide humanitaire par la mer. Cette voie maritime s'ajoute aux plus de 2.000 tonnes de fournitures humanitaires livrées par voie aérienne par l'UE.

Le bateau contient quelque 88.000 boites de conserve fournies par la Roumanie via le mécanisme de protection civile de l'UE. Les frais de transport sont couverts par l'exécutif européen.

Le commissaire européen à la Gestion de crises, Janez Lenarcic, a souligné dans un communiqué que ces voies d'acheminement ne pouvaient pas se substituer aux routes terrestres via l'Egypte et la Jordanie ainsi qu'aux points d'entrée d'Israël vers Gaza. "Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du droit humanitaire international, je demande à Israël d'étendre les livraisons par voie terrestre et d'ouvrir immédiatement des points de passage supplémentaires", a-t-il exhorté.