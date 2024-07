Un premier sénateur démocrate appelle directement Biden à se retirer de la course

Le sénateur du Vermont Peter Welch est devenu mercredi le premier à appeler directement Joe Biden à "se retirer de la course" à la Maison Blanche, "pour le bien du pays", dans une contribution publiée par le Washington Post.

Mercredi, l'un de ses collègues, le sénateur du Colorado Michael Bennet, avait affirmé que Joe Biden perdrait s'il restait dans la course et entraînerait avec lui les parlementaires démocrates en lice pour les élections législatives qui se tiendront en même temps que la présidentielle, en novembre.

"C'est au président de décider s'il va se présenter" en novembre face à son prédécesseur républicain Donald Trump, a-t-elle déclaré sur cette chaîne prisée des démocrates. "Le temps presse."

Par ailleurs, le monde du cinéma , jusqu'ici un relais médiatique et financier puissant pour Joe Biden, met aussi la pression sur le candidat démocrate. L'acteur, réalisateur et producteur George Clooney a aussi invité Joe Biden à se retirer dans une colonne publiée dans le New York Times.