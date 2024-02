Un projet russe d'arme nucléaire? Un responsable américain au Congrès pour éclairer les élus

Quelle "grave menace" pèse sur la sécurité des Etats-Unis? S'agit-il bien d'un projet russe d'arme nucléaire spatiale antisatellites? Un responsable de la Maison Blanche se rend jeudi au Congrès pour éclairer des élus sur cette affaire mystérieuse et préoccupante.

Pas de détails sur la nature de la menace ou son imminence. Juste quelque lignes, publiées sur les réseaux sociaux, exhortant par ailleurs le président Biden à "déclassifier toutes les informations" sur le sujet.

Le message se répand comme une traînée de poudre et alimente toutes les spéculations. Et pour cause, il est très rare pour la communauté du renseignement de communiquer publiquement sur ses dossiers en cours, à moins d'un risque direct pour le grand public.

Dans un délicat exercice d'équilibriste -- les élus du Congrès n'ont pas le droit de divulguer les informations classifiées auxquels ils ont accès -- le chef républicain Mike Johnson déclare pour tenter de mettre fin à la panique, "qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer".