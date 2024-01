Un rassemblement en soutien aux grévistes de la faim pour un "cessez-le-feu à Gaza"

Plus d'une centaine de personnes se sont réunies vendredi soir devant la Bourse de Bruxelles, afin de marquer leur soutien aux grévistes de la faim qui dénoncent "le génocide en cours à Gaza" et réclament un "cessez-le-feu immédiat" dans l'enclave palestinienne. L'exilé gazaoui Omar Karem, en grève de la faim depuis 27 jours et réfugié à l'Université libre de Bruxelles, était présent au rassemblement.