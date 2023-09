Un rein de porc a fonctionné sur un humain durant deux mois, un record

Après avoir fait fonctionner le rein d'un porc génétiquement modifié sur un humain en état de mort cérébrale durant une durée record de deux mois, l'équipe scientifique américaine ayant réalisé cette transplantation a annoncé jeudi avoir, comme prévu, mis fin à l'expérience.

"Nous avons beaucoup appris ces deux derniers mois grâce à des observations détaillées et des analyses, et nous avons de bonnes raisons d'être optimistes pour l'avenir", a déclaré dans un communiqué le Dr. Robert Montgomery, directeur de l'Institut de transplantation de l'hôpital NYU Langone de New York, où a été réalisée la procédure.