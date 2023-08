Un responsable de Pegida brûle un Coran devant l'ambassade de Turquie à La Haye

Le responsable de la branche néerlandaise du mouvement d'extrême droite Pegida, Edwin Wagensveld, a mis le feu à un exemplaire du Coran devant l'ambassade de Turquie à La Haye vendredi. Il avait déjà dégradé un Coran l'an dernier et menacé d'y mettre le feu.

La route sur laquelle se trouve l'ambassade turque, le Prinsessegracht, a été fermée à la circulation. Des contre-manifestants ont crié "honte à vous" et ont tenté de s'approcher d'Edwin Wagensveld.

Le bourgmestre de La Haye, Jan van Zanen, a déclaré qu'il se distançait des comportements qui ne contribuent pas à "une ville respectueuse et inclusive", comme "provoquer inutilement et blesser délibérément les gens". Il a toutefois souligné que la liberté d'expression et de manifestation sont des droits inscrits dans la Constitution des Pays-Bas.