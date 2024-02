Un responsable du Hamas dit que l'objectif de Netanyahu est de commettre un "génocide"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi avoir ordonné à l'armée de "préparer" une offensive sur Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, estimant que la victoire sur le Hamas était "une affaire de mois".

"L'insistance (de M. Netanyahu) à poursuivre l'agression confirme totalement que l'objectif de l'agression contre Gaza est le génocide du peuple palestinien", a dit Oussama Hamdane lors d'une conférence de presse à Beyrouth. "Nous ferons tout notre possible pour protéger notre peuple, que ce soit par la résistance sur le terrain ou par des efforts politiques pour mettre fin à l'agression", a-t-il ajouté.

"Capituler devant les exigences délirantes du Hamas (...) non seulement n'amènera pas la libération des otages, mais entraînera un autre massacre, et un désastre pour l'État d'Israël qu'aucun de ses citoyens n'est préparé à accepter", a-t-il encore clamé.

Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis, le Qatar et l'Égypte multiplient les efforts pour pousser les belligérants à déposer les armes pour permettre la libération d'otages israéliens encore détenus et de prisonniers palestiniens ainsi que l'acheminement d'une aide humanitaire plus conséquente dans le territoire palestinien assiégé.