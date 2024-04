Un responsable militaire américain en Israël face aux menaces de l'Iran

Le général Michael Erik Kurilla doit rencontrer en Israël d'"importants dirigeants de (l'armée israélienne) et discuter des menaces sécuritaires actuelles dans la région", a déclaré à la presse le porte-parole du Pentagone Pat Ryder.

"Si l'Iran mène une attaque depuis son territoire, Israël répondra et attaquera l'Iran", a de son côté assuré le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz.

Le président américain Joe Biden a promis un soutien "inébranlable" à son proche partenaire israélien, alors que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a averti qu'Israël "doit être puni et sera puni".

Depuis le début de la guerre dévastatrice à Gaza, il y a six mois, les Etats-Unis et la communauté internationale ne cessent de craindre une expansion majeure du conflit entre Israël et le Hamas palestinien.