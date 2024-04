Un ressortissant japonais blessé dans un attentat-suicide au Pakistan

Un ressortissant japonais a été blessé dans un attentat-suicide contre le véhicule qui le transportait avec quatre compatriotes vendredi à Karachi (sud du Pakistan), dans lequel les deux assaillants ont trouvé la mort, ont annoncé la police pakistanaise et le gouvernement japonais.

"C'était une attaque ciblée. Cinq responsables japonais se rendaient vers la zone industrielle d'exportation comme à leur habitude", a déclaré à l'AFP Abrar Hussain, un porte-parole de la police de Karachi.

"Le kamikaze est mort en faisant détonner sa bombe et le second (assaillant) a été tué dans un échange de coups de feu", a-t-il ajouté, en affirmant que les Japonais étaient "sains et saufs".