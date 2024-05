Un secouriste de Californie porte plainte pour avoir dû travailler sous un drapeau LGBT+

Jeffrey Little, employé du comté de Los Angeles pendant plus de deux décennies et de confession chrétienne évangélique, a porté plainte devant un tribunal fédéral le 24 mai, affirmant que le drapeau représentait des valeurs non conformes à ses croyances.

"Les opinions communément associées (au drapeau LGBT+) sur le mariage, le sexe et la famille, sont en conflit direct avec les croyances religieuses réelles et sincères du capitaine Little", affirme la plainte.

Des responsables du comté de Los Angeles ont adopté l'an dernier une mesure pour que le drapeau en question (qui inclut également des portions représentant les personnes de couleur, transgenres, et non-binaires) flotte sur les bâtiments publics durant le mois de juin, mois traditionnel des fiertés LGBT+, y compris sur des postes de secours sur les plages.

Jeffrey Little avait déclaré à sa hiérarchie l'an dernier qu'il souhaitait être exempt de cette exigence de faire flotter ce drapeau, et la plainte affirme que ses supérieurs l'avait affecté à des plages où il n'était pas possible que le drapeau soit hissé.