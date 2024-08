Un sexagénaire new-yorkais licencié attaque son ex-employeur... après avoir uriné dans un hall d'hôtel

Un vendeur informatique new-yorkais souffrant de troubles de la vessie avait une telle envie d'uriner après un dîner de travail en février qu'il s'était soulagé dans le hall de son hôtel. Licencié, il attaque en justice son ex-employeur Lenovo.

Dans une plainte déposée vendredi devant un tribunal de New York et que Richard Becker, 66 ans et résident de la péninsule de Long Island, "exige un procès avec jury" et réclame 1,5 million de dollars à la filiale américaine du géant chinois des ordinateurs.