Un soldat américain accusé de désertion après sa fuite en Corée du Nord

L'armée américaine a porté contre ce soldat stationné alors en Corée du Sud huit chefs d'accusation, dont agression contre d'autres soldats et possession de matériel de pornographie enfantine, selon un document publié par plusieurs médias américains. Il est également accusé de fausses déclarations et de possession illégale d'alcool.

Pyongyang avait déclaré que le soldat avait fait défection pour échapper "aux mauvais traitements et à la discrimination raciale au sein de l'armée américaine".

Mais il a réussi à quitter l'aéroport de la région de Séoul, a rejoint une visite touristique de la zone démilitarisée et a franchi la frontière massivement fortifiée en Corée du Nord où il a été arrêté par les autorités communistes.

Mais après avoir terminé son enquête, la Corée du Nord a "décidé d'expulser" King en septembre pour entrée illégale sur son territoire.

Une porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré que King, qui a regagné les États-Unis fin septembre, va devoir suivre un "programme de réintégration" comprenant des examens médicaux et des évaluations de santé mentale.

Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre depuis la fin du conflit dans la péninsule en 1953, qui s'est conclue sur un armistice et non un traité de paix, et leur frontière commune est particulièrement fortifiée.