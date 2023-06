Un soldat américain a tenté d'aider l'EI à attaquer l'armée des Etats-Unis

Ils se sont fait passer pour des membres du groupe djihadiste qui a contrôlé pendant plusieurs années d'immenses territoires en Irak et Syrie avant d'être battu par des forces locales soutenues par une coalition internationale menée par les Etats-Unis.

Cole Bridges, entrée dans l'armée en 2019, a plaidé coupable mercredi "de tentative d'assistance matérielle à une organisation étrangère désignée comme terroriste et tentative de meurtre sur des militaires américains," peut-on lire dans un communiqué des procureurs fédéraux en charge de l'affaire.

Selon l'accusation, l'accusé fut d'abord un lecteur de propagande djihadiste en ligne.

En octobre 2020, il a commencé à discuter avec celui qui était donc un agent du FBI et lui a "fourni entraînement et conseils" pour notamment attaquer "des cibles potentielles à New York".