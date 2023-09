Un syndicat tunisien dénonce la "mainmise" du pouvoir sur les médias

"La liberté de la presse est de plus en plus réprimée et les autorités adoptent une politique de verrouillage et de censure pour renforcer leur mainmise sur les médias notamment publics", a déploré lors d'une conférence de presse le président du SNJT, Mehdi Jelassi.

Selon lui, "des cas de censures ont été enregistrés dans des programmes à la télévision nationale, à l'agence Tap et le journal La Presse", trois médias publics.