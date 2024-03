Un tribunal va décider si Robinho doit purger sa peine pour viol au Brésil

La décision pourrait être rendue dès mercredi, mais il est également possible qu'un des juges réclame un délai supplémentaire pour analyser le dossier. Le STJ ne doit pas juger le fond de l'affaire, mais juste évaluer si la demande de la justice italienne est recevable d'un point de vue juridique.

La Constitution du Brésil ne permet pas l'extradition de ses ressortissants, c'est pourquoi l'Italie a réclamé en février 2023 qu'il purge sa peine dans son pays natal, ce qui est possible depuis l'entrée en vigueur d'une loi brésilienne datant de 2017.

Même si cette demande est acceptée, Robinho, 40 ans, ne devrait pas être incarcéré dans l'immédiat, d'autres recours étant possibles, notamment devant la Cour suprême brésilienne, explique M. Pantaleao.

L'ancien international brésilien aux cent sélections a été reconnu coupable en Italie du viol en réunion d'une jeune Albanaise qui fêtait ses 23 ans dans une boîte de nuit milanaise.

Selon l'acte d'accusation, Robinho et cinq autres Brésiliens avaient fait boire leur victime "jusqu'à la laisser inconsciente et incapable de se défendre" et avaient eu ensuite des "rapports sexuels plusieurs fois de suite" avec elle.