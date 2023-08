Un universitaire australien emprisonné en Chine craint pour sa vie

Yang Jun, né en Chine, est incarcéré depuis 2019 et a été jugé à huis clos mi-2021 car, selon Pékin, la procédure porte sur des "secrets d'État". Il attend toujours le verdict.

L'universitaire souffre d'un gros kyste qui se développe sur un rein. Son état de santé a attiré l'attention de diplomates australiens venus lui rendre visite en détention.

"Si quelque chose m'arrive et que je meurs ici, les gens à l'extérieur ne sauront pas la vérité", a-t-il indiqué dans un texte partagé récemment avec des amis et des sympathisants. "Si quelque chose m'arrive, qui pourra parler en mon nom?", a-t-il ajouté.

Le politologue Feng Chongyi, interrogé et détenu par les autorités chinoises en 2017, s'est pour sa part dit de plus en plus préoccupé par la santé de son ami Yang Jun. "Ces prisons, ou centres de détention, sont incapables de fournir un traitement médical décent", a-t-il assuré.