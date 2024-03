Une adolescente de 15 ans décède dans un accident d'autocar sur l'A6

Une adolescente en route pour une colonie de vacances est décédée dans la nuit de samedi à dimanche sur l'autoroute A6 à Chailly-sur-Armençon près d'Eguilly (Côte-d'Or) dans l'accident d'un autocar, dont le conducteur se serait endormi.

Un adulte a par ailleurs été grièvement blessé sans que son pronostic vital soit engagé et onze autres personnes, cinq majeurs et six mineurs, ont été plus légèrement blessées.