Une adolescente décède dans un accident d'autocar transportant des enfants vers une colonie de vacances

Le véhicule qui comptait 51 personnes, dont 41 enfants (de 5 à 15 ans) et 10 adultes, dont le chauffeur, était parti des Andelys (Eure) et devait rejoindre Saint-Léger-les-Mélèzes (Hautes-Alpes).

Elle était âgée de 15 ans, selon une source de la gendarmerie.

Un adulte a par ailleurs été grièvement blessé sans que son pronostic vital soit engagé et onze autres personnes, cinq majeurs et six mineurs, ont été plus légèrement blessées.

Ni alcool, ni stupéfiants n'ont été détectés, selon la source de la gendarmerie.