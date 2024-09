Une Américaine décède en Suisse avec un appareil controversé d'aide au suicide

Sur une photo transmise par l'association The Last Resort, qui promeut ce dispositif provoquant la mort par hypoxie à l'azote, cette mini-cabine violette vissée sur des roulettes repose dans la pénombre d'un sous-bois du canton de Schaffhouse, près de Merishausen, au nord de la Suisse, à deux pas de l'Allemagne, quelques heures avant son utilisation par la sexagénaire.

Elle est décédée lundi vers 16h00 (14H00 GMT), alors que presque au même moment la ministre de l'Intérieur suisse Elisabeth Baume-Schneider affirmait devant les députés que cette "capsule de suicide Sarco n'est pas conforme au droit", pour des raisons de sécurité et d'incompatibilité avec la loi sur les produits chimiques.

Coprésident de The Last Resort, Florian Willet, "seule personne présente" lors de la mort de cette Américaine originaire du Midwest qui souffrait d'une "grave déficience immunitaire", a décrit son décès comme étant "paisible, rapide et digne".

Les promoteurs de la capsule avaient été prévenus. "Nous avons dit que s'ils venaient à Schaffhouse et utilisaient Sarco, ils s'exposeraient à des conséquences pénales", a confié M. Sticher. Une enquête pénale est ouverte "pour incitation et aide au suicide".

- "Pas conforme au droit" -

Le suicide assisté est possible en Suisse, dans des conditions très précises, mais cette "Sarco capsule" - baptisée ainsi par ses promoteurs - fait des remous depuis sa présentation en juillet.

Inventée par l'Australien Philip Nitschke, ancien médecin connu pour ses positions controversées sur la fin de vie, la capsule se présente sous la forme d'une mini-cabine, transportable.

La personne souhaitant mettre fin à ses jours doit s'y allonger, répondre à une série de questions pour confirmer qu'elle comprend ce qu'elle fait avant d'actionner un bouton libérant de l'azote.

Ed JONES

Elle doit perdre conscience après quelques respirations et mourir au bout de quelques minutes, selon The Last Resort.

Ce dispositif a soulevé d'importantes questions éthiques mais aussi de nombreuses questions de droit pour déterminer si elle peut ou non être considérée comme légale en Suisse.

En Suisse, selon la loi, seul celui qui, "poussé par un mobile égoïste", prête assistance au suicide de quelqu'un est punissable. La pratique de l'assistance organisée au suicide est toutefois encadrée par les codes de déontologie médicale et des organisations telles qu'Exit et Dignitas, qui ont édicté leurs propres garde-fous (âge, maladies, etc.).

The Last Resort affirme que ses avocats ont toujours estimé que son utilisation en Suisse était légale.

En juillet, M. Willet avait expliqué que la Suisse avait été choisie en raison de son système "libéral merveilleux". "La Suisse est de loin le meilleur endroit", avait-il dit.

Selon The Last Resort, l'utilisation de la capsule est gratuite, mais le coût de l'azote est de 18 francs (19 euros).

L'association affirme qu'"en temps voulu, les plans d'impression en 3D" de l'appareil seront publiés, "afin que les personnes âgées de plus de 50 ans et saines d'esprit" puisse l'imprimer, pour un coût d'environ 15.000 euros.