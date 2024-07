Une association de familles d'otages retenus à Gaza accuse Netanyahu de "sabotage"

Des discussions pour un cessez-le-feu associé à une libération d'otages, prévues jeudi au Qatar et impliquant Israël, ont été reportées à la semaine prochaine, selon une source proche des discussions qui n'a pas précisé les raisons de cet ajournement.

"Cette façon de traîner les pieds est un sabotage délibéré (des négociations) pour ramener nos proches. Cela met en péril les négociations et témoigne d'un grave échec moral", écrit le forum dans un communiqué, en référence aux pourparlers indirects entre Israël et le Hamas.

Sur 251 personnes enlevées durant l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël, 111 sont toujours retenues captives à Gaza, dont 39 sont mortes, selon l'armée israélienne.

"Les responsables sécuritaires portent la responsabilité personnelle et directe du retour des otages. Il est de votre devoir de respecter l'impératif moral suprême d'Israël et d'expliquer à la population israélienne ce qui fait obstacle à un accord et pourquoi", poursuit le communiqué.

Lors du discours prononcé mercredi soir au Congrès américain par Benjamin Netanyahu, des familles d'otages ont réclamé à Washington et à Tel-Aviv que le Premier ministre annonce un accord pour la libération de leurs proches.