Une attaque nucléaire de Pyongyang mettrait "fin" au régime, avertit Washington

Les Etats-Unis ont réaffirmé leur "engagement inébranlable" auprès de Séoul, en s'appuyant sur "l'ensemble des capacités américaines, y compris nucléaires" pour exercer une force de "dissuasion", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

"Toute attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les Etats-Unis ou leurs alliés serait inacceptable et entraînera la fin du régime de Kim" Jong Un, a-t-elle ajouté, à l'issue d'une réunion entre responsables américains et sud-coréens, promettant une "réponse rapide, écrasante et résolue".