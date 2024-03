"Une augmentation tragique": pour les migrants, l'année 2023 fut la plus meurtrière de la décennie

Au moins 8.565 personnes sont mortes sur les routes de la migration dans le monde en 2023, ce qui en fait l'année la plus meurtrière de la décennie, a affirmé mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'OIM souligne que les voies migratoires sûres et légales restent trop peu nombreuses pour permettre à un plus grand nombre de personnes de changer de pays et de vie.

Cela pousse des centaines de milliers d'individus à tenter leur chance en essayant de traverser la Méditerranée sur des rafiots, en entreprenant un périple harassant à travers la jungle inhospitalière du Darien, à la frontière entre la Colombie et le Panama, ou en tentant de passer par le Sahara.

La traversée de la Méditerranée reste la route la plus meurtrière pour les migrants, avec au moins 3.129 décès et disparitions enregistrées l'an dernier. C'est le nombre de décès le plus élevé enregistré sur ce point de passage depuis 2017.