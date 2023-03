Une banque de données sur les armes blanches pour aider la police néerlandaise

Le NFI s'en inquiète. Les accessoires intégrés à cette base de données ont été saisis lors d'opérations de fouilles menées dans l'est des Pays-Bas.

Selon le chercheur en micro-traces, Martin Janssen, ils sont "de plus en plus grands." Le spécialiste ajoute qu'il ne s'agit pas de couteaux de cuisine, mais de "couteaux à dents de scie, de machettes et de couteaux appelés Rambo." De plus, de grandes quantités sont saisies, environ 900 en l'espace de deux ans.

La base de données doit aider le NFI à déterminer quel type de couteaux a été utilisé lors d'une agression. C'est une source de preuves supplémentaires pour les affaires pénales.

Rien qu'en 2022, il y a eu au moins 70 incidents du genre impliquant des mineurs, d'après un inventaire de l'agence de presse néerlandaise, ANP. La police des Pays-Bas ne dispose pas de chiffres exacts, mais elle indique que le nombre d'attaques à l'arme blanche a considérablement augmenté ces dernières années. Elle fait le même constat pour le nombre de mineurs arrêtés en possession d'un couteau. En 2019, elle en a dénombré 33 contre 355 l'année dernière.