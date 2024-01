Une centaine d'élèves belges visitent le camp d'Auschwitz avec un survivant du XXe convoi

Les élèves qui ont pris part à ce voyage mémoriel ont entre 16 et 18 ans et sont issus de 12 écoles réparties sur l'ensemble du territoire de la Belgique. Douze étudiants de l'Ecole royale militaire avaient également pris place à bord du vol qui a emmené les élèves depuis Melsbroek en direction de la Pologne.

Ce voyage mémoriel, qui est une initiative conjointe du War Heritage Institute (WHI) et de la Défense, remplit un double objectif, à savoir "d'une part, témoigner du respect aux victimes et d'autre part mettre en garde contre l'extrémisme qui réapparaît dans nos pays", explique le WHI.

Simon Gronowski qui accompagnait jeudi les élèves a survécu à la déportation en s'évadant le 19 avril 1943 du XXe Convoi qui l'emmenait à Auschwitz. Même s'il a aujourd'hui 92 ans, le rescapé revient toujours sur le lieu où sa mère et sa sœur ont été assassinées "parce que c'est mon devoir de témoigner des crimes et de la barbarie des nazis et ainsi de défendre aujourd'hui notre démocratie", explique Simon Gronowski. "Nous devons armer les jeunes contre les dangers du fascisme et de l'extrême droite."

Auschwitz-Birkenau où 1,1 million de personnes, principalement des juifs, ont été assassinées est le plus grand camp d'extermination mis en place par les nazis dans le cadre de la Solution finale.