Une chaleur extrême s'empare des Philippines

"Il est surprenant de voir que nos piscines sont encore vides. On s'attendrait à ce que les gens viennent nager, mais il semble qu'ils soient réticents à l'idée de quitter leur domicile à cause de la chaleur."

Les mois de mars, d'avril et mai sont habituellement les plus chauds et les plus secs de l'année dans l'archipel philippin, mais les conditions météorologiques se sont aggravées cette année du fait du phénomène climatique El Niño, selon la climatologue Ana Solis de l'agence nationale de météorologie.

Les températures ressenties - calculées selon un indice prenant en compte, outre la température, différents facteurs météorologiques, comme le vent ou l'humidité - devaient atteindre 42°C ou plus mercredi dans au moins 30 villes et municipalités, selon les météorologues.