Une chance qui "tombe du ciel": les Américains se préparent à l'éclipse totale

De nombreux hôtels affichent complet depuis des mois. Et les prix des quelques chambres restantes, d'habitude environ 150 dollars la nuit, atteignent entre 600 et 700 dollars le jour de l'événement astronomique le plus important de l'année.

"Je ne sais pas si on aura à nouveau quelque chose comme ça", confie à l'AFP Jeff Lawson, vice-président de la chambre de commerce locale.

Selon lui, c'est une "chance incroyable" qui "tombe littéralement du ciel" pour la ville de 40.000 d'habitants.