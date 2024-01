Une commissaire de l'UE avertit la tech sur la nouvelle réglementation des marchés numériques

Margrethe Vestager était en déplacement dans la Silicon Valley, en Californie, où elle a rencontré les patrons d'Apple et de Google, ainsi que d'autres dirigeants de la tech pour notamment évoquer la réglementation, connue sous l'acronyme "DMA".

Les six firmes ont été désignées comme des "contrôleurs d'accès" ("gatekeepers"), en raison de leur taille qui les rend incontournables.

Elle imposera à partir de mars de nouvelles obligations et interdictions, assorties de sanctions dissuasives, à cinq groupes américains, dont Alphabet, la maison mère de Google, mais aussi à Amazon, Apple, Meta, Microsoft, et au chinois ByteDance, propriétaire de TikTok.

Constatant la lenteur des enquêtes et des recours judiciaires sur la question des abus de position dominante, l'UE a élaboré cette législation, espérant enfin mettre au pas les géants du secteur de la tech.

"Les contrôleurs d'accès ont été désignés et le 7 mars est jour de conformité", a déclaré vendredi Margrethe Vestager après ses réunions dans la Silicon Valley.

L'objectif du DMA est d'agir avant que les comportements abusifs n'aient déjà détruit la concurrence et engendré un quasi-monopole, comme l'UE estime que cela a pu se produire par le passé avec les rachats d'Instagram et WhatsApp par Facebook ou ceux de YouTube et Waze par Google.

Le DMA contraindra par exemple Apple à autoriser d'autres boutiques d'applications que l'Apple Store sur ses célèbres iPhone ou iPad.