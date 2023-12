Une commission d'enquête indépendante sur les abus dans le sport au Canada

Ces derniers mois, des athlètes de différents sports ont témoigné devant des commissions parlementaires des abus physiques et psychologiques qu'ils ont subis de la part d'entraîneurs et de responsables.

Mme Qualtrough a présenté lundi ses excuses au nom du gouvernement à ceux "qui ont subi des préjudices, des abus ou des mauvais traitements".

"Nous devons parler du racisme, de la misogynie, de l'homophobie et de la transphobie. Nous devons parler des comportements négatifs, inappropriés et dangereux qui ont été normalisés et même perpétués par la culture sportive, qui sont toxiques et rendent le sport dangereux", a-t-elle ajouté.