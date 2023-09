Une délégation de hauts responsables chinois va se rendre en Corée du Nord

"Cette visite sera assurément couronnée de succès et favorisera l'approfondissement et le développement des relations" entre la Chine et la Corée du Nord, a assuré devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.

Les deux pays "ont toujours maintenu une tradition d'échanges amicaux", a-t-elle souligné.

Pékin est depuis longtemps l'allié et le bienfaiteur économique le plus important de la Corée du Nord, leur relation ayant été forgée dans le bain de sang de la guerre de Corée dans les années 1950.