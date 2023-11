Une délégation qatarie se rend en Israël pour discuter de l'accord sur Gaza

Une délégation quatarie est arrivée samedi en Israël en vue de nouvelles négociations sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages et de prisonniers, a indiqué un diplomate.

L'arrivée de la délégation est liée à la trêve de quatre jours entre Israël et le Hamas, qui a débuté vendredi. L'objectif est de consulter les différentes parties et les médiateurs à Doha sur la mise en œuvre de cet accord. La délégation qatarie doit s'assurer que la trêve continue à se dérouler sans heurts" et "se pencher sur des détails supplémentaires".

Le Qatar est, avec l'Égypte, un médiateur clé entre Israël et le Hamas. L'émirat a de très bons contacts avec l'organisation palestinienne radicale, mais n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël, rompues pendant la guerre de Gaza en 2008/09. Doha a conditionné la normalisation de ses relations avec Israël, entre autres, à la création d'un État palestinien indépendant.