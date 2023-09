Une dizaine de cas de botulisme, dont un mortel, après un repas de sardines en conserve

Une personne est morte parmi une dizaine atteinte de botulisme, une maladie neurologique grave et rare, après avoir mangé des sardines en conserve artisanales dans un même restaurant à Bordeaux la semaine dernière.

La Direction générale de la Santé (DGS) française a annoncé mardi soir un décès en Île-de-France, sur un total de dix cas signalés. Il s'agirait d'une femme de 32 ans dont la nationalité reste à confirmer, selon une source proche du dossier.

Selon le Dr Benjamin Clouzeau, médecin anesthésiste-réanimateur à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, 12 étaient désormais recensés mercredi matin, dont huit ont été pris en charge au CHU de la ville: sept en réanimation, cinq sous assistance respiratoire et une placée en unité de soins continus. Il s'agit de Québécois, d'Irlandais et d'Américains, d'après le médecin. "Il y a d'autres cas rattachés au foyer bordelais, dont un Allemand qui était reparti et qui a été pris en charge dans son pays, a priori il va bien", a ajouté Benjamin Clouzeau, évoquant un cas similaire à Barcelone en Espagne.