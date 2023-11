Une dizaine d'ONG appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et en Israël

"Un cessez-le-feu immédiat pour sauver des vies humaines à Gaza, en Israël et en Cisjordanie." C'est ce que réclament par communiqué 13 organisations humanitaires, de développement et de défense des droits humains jeudi en même temps que se déroule à Paris la conférence internationale humanitaire pour Gaza organisée par la France.

Leurs représentants "appellent Emmanuel Macron et les chefs d'État et de gouvernement et dirigeants mondiaux présents à Paris ce jeudi 9 novembre à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir un cessez-le-feu immédiat; prendre des mesures concrètes pour libérer les otages civils et protéger toutes les populations civiles; garantir l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et le respect du droit international humanitaire".

À ses yeux et contrairement à ce qu'a affirmé plus tôt dans la journée le colonel Moshe Tetro, responsable pour Gaza de l'organe du ministère israélien de la Défense supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, "l'utilisation d'armes explosives dotées d'une immense force destructrice tue et blesse des milliers de civils et crée une crise humanitaire de grande ampleur".

Pour Manuel Patrouillard, la conférence de Paris "doit marquer un tournant" et "déboucher sur des efforts concrets pour sauver des vies".

Cet appel à un cessez-le feu immédiat (#CeasefireNOW) a pris la forme d'une pétition en ligne sur la plateforme Change.org. Le document est soutenu par plus de 700 organisations issues de 70 pays et a été signé par plus de 835.000 citoyens du monde entier.