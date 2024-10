Une enquête de l'ONU accuse Israël de chercher à "détruire" le système de santé à Gaza

Des enquêteurs de l'ONU, évoquant des "crimes contre l'humanité", accusent jeudi Israël de viser délibérément les installations de santé de la bande de Gaza, tout en torturant et tuant le personnel médical.

"Israël met en oeuvre une politique concertée de destruction du système de santé de Gaza dans le cadre de sa plus large offensive sur Gaza", a déclaré jeudi dans un communiqué la Commission d'enquête indépendante internationale des Nations unies.

Le pays "commet des crimes de guerre et le crime contre l'humanité d'extermination avec des attaques incessantes et délibérées contre le personnel médical et les installations", a ajouté la commission.