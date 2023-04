Une enquête à Pékin après l'incendie d'un hôpital qui a fait 21 morts

Une forte présence policière était visible mercredi matin autour de l'établissement, tentant de décourager les groupes de passants qui observaient et filmaient la scène avec leurs téléphones, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une enquête est en cours mercredi au lendemain d'un incendie dans un hôpital de Pékin qui a fait 21 morts, le plus meurtrier depuis 2002 dans la capitale chinoise, ont rapporté les médias locaux.

L'entrée principale du bâtiment semblait quasiment intacte de l'extérieur, mais des images de l'intérieur publiées par le média économique Caixin ont montré des lits entièrement calcinés et des murs noircis.

Et sur une façade du complexe hospitalier, on apercevait des fenêtres et des murs brunis par la suie, ainsi qu'une vitre cassée.

"On n'a pas de parent hospitalisé ou de proche touché par l'incendie, on vient juste voir la situation", a indiqué à l'AFP un homme de 50 ans qui n'a pas souhaité donner son nom.