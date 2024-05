Une équipe palestinienne paracycliste visite les occupations étudiantes de campus belges

L'équipe palestinienne de paracyclisme "Gaza Sunbirds" rend visite mercredi aux occupations étudiantes de plusieurs universités belges. Après avoir visité celles de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et de l'Université libre de Bruxelles (ULB), l'équipe se rendra également à l'occupation étudiante de l'Université d'Anvers.

"La semaine a été très difficile pour nous à cause de ce qu'il se passe à Rafah", a déclaré Ali, le chef de l'équipe. "Tout le monde a dû fuir la ville. Dans le même temps, nous voyons des occupations se mettre en place dans les universités du monde entier pour réclamer la fin du génocide", a-t-il ajouté. "Nous sommes témoins de la volonté de ces étudiants pour éviter la mort d'innocents."

Les Gaza Sunbirds espèrent motiver les étudiants à poursuivre leur lutte. "Nous voulons que nos familles survivent et nous demandons que les occupations d'universités se poursuivent. Ce sont des endroits où il y a beaucoup d'amour, et cela nous donne beaucoup d'énergie", ont-ils expliqué.

Après son passage à la VUB et à l'ULB, l'équipe visitera également l'occupation étudiante de l'Université d'Anvers. Elle espère ensuite se rendre en Italie pour la dernière étape des championnats du monde, mais sans certitudes. "À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de visa du gouvernement italien, et la course a lieu demain", a regretté Gaza Sunbirds.

En attendant, l'équipe espère avant tout répandre l'espoir et l'amour. "Notre histoire est celle d'une détermination inébranlable, et nous voulons transmettre cette énergie aux Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et du monde entier."