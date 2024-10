Une escalade militaire doit être exclue "à tout prix", selon la diplomatie belge

La diplomatie belge déplore "le manque de progrès" dans les discussions entre Israël et le Hamas pour aboutir à un cessez-le-feu et pour libérer les otages à Gaza et "l'absence de négociations" entre Israël et la milice chiite libanaise Hezbollah pour un cessez-le-feu au Liban.

"Au-delà d'un arrêt des hostilités, nous demandons un retour au dialogue entre toutes les parties : il n'existe pas d'alternative durable à la voie politique, pour permettre la paix et la réconciliation", exhortent les Affaires étrangères dans un communiqué de presse, alors qu'une nouvelle frappe mortelle israélienne a visé Gaza, et que le Hezbollah a tué des militaires israéliens à Haïfa.